Promenade-Spectacle à Saubusse Départ Parking de la Pharmacie Saubusse dimanche 14 septembre 2025.

Départ Parking de la Pharmacie 60 Rue de la Battere, Saubusse Landes

La saison de Festiv’Adour reprend en grande forme ! Prochaine manifestation une nouvelle promenade-spectacle à Saubusse, car nous n’en aurons jamais fini de découvrir ce village remarquable.

Avec Soul Project Officiel et la Cie du Petit Monsieur

Soul Projet (33 Bordeaux)

Imaginez un savant mélange de danses sur vitaminées, d’acrobaties époustouflantes, et d’un humour communicatif. Voilà la recette de Soul Project ! Passionnés, délirants, talentueux, Soul Project vous emmène dans un univers cartoonesque et acrobatique ! Un show intergénérationnel qui donne le sourire !

Deux secondes La compagnie du Petit Monsieur (26 Allex)

Après ses déboires, avec une cabine téléphonique, le Petit Monsieur poursuit son exploration des temps modernes. Que contiendrait aujourd’hui la boîte de Pandore, si ce n’est un de ces nouveaux objets qui ont envahi notre quotidien ? Technologiquement brillant, incroyablement confortable, mais tellement sournois. Paul Durand, toujours coincé dans son costume trois pièces, va l’apprendre à ses dépens… Toujours sans parole, pour tout public, et burlesque, la suite des aventures du Petit Monsieur… .

English : Promenade-Spectacle à Saubusse

The Festiv’Adour season is back on track! Next event: a new show-walk in Saubusse, because we’ll never be done discovering this remarkable village.

With Soul Project Officiel and Cie du Petit Monsieur

German : Promenade-Spectacle à Saubusse

Die Saison von Festiv’Adour beginnt wieder in Topform! Die nächste Veranstaltung ist ein neuer Spaziergang mit Show in Saubusse, denn wir werden nie aufhören, dieses bemerkenswerte Dorf zu entdecken.

Mit Soul Project Officiel und der Cie du Petit Monsieur

Italiano :

La stagione del Festiv’Adour è ripartita! Il prossimo appuntamento è con un nuovo spettacolo di walkabout a Saubusse, perché non finiremo mai di scoprire questo straordinario villaggio.

Con Soul Project Officiel e la Cie du Petit Monsieur

Espanol : Promenade-Spectacle à Saubusse

La temporada del Festiv’Adour vuelve a ponerse en marcha Próximamente, un nuevo espectáculo de paseo en Saubusse, porque nunca acabaremos de descubrir este pueblo excepcional.

Con Soul Project Officiel y la Cie du Petit Monsieur

