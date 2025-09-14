Promenade sur les pas de George Sand avec Mickael Ragot Crozon-sur-Vauvre
Place du Lavoir Crozon-sur-Vauvre Indre
Début : 2025-09-14 18:00:00
L’association A la Bonne Vauvre propose une conférence avec Mickael Ragot.Familles
Partons sur les pas de George Sand avec Mickael Ragot. .
Place du Lavoir Crozon-sur-Vauvre 36140 Indre Centre-Val de Loire +33 6 74 90 13 21 alabonnevauvre@gmail.com
English :
The A la Bonne Vauvre association offers a lecture by Mickael Ragot.
German :
Der Verein A la Bonne Vauvre bietet einen Vortrag mit Mickael Ragot an.
Italiano :
L’associazione A la Bonne Vauvre organizza una conferenza di Mickael Ragot.
Espanol :
La asociación A la Bonne Vauvre organiza una conferencia de Mickael Ragot.
