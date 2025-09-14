Promenade sur les pas de George Sand avec Mickael Ragot Crozon-sur-Vauvre

Promenade sur les pas de George Sand avec Mickael Ragot

Place du Lavoir Crozon-sur-Vauvre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

L’association A la Bonne Vauvre propose une conférence avec Mickael Ragot.Familles

Partons sur les pas de George Sand avec Mickael Ragot. .

Place du Lavoir Crozon-sur-Vauvre 36140 Indre Centre-Val de Loire +33 6 74 90 13 21 alabonnevauvre@gmail.com

English :

The A la Bonne Vauvre association offers a lecture by Mickael Ragot.

German :

Der Verein A la Bonne Vauvre bietet einen Vortrag mit Mickael Ragot an.

Italiano :

L’associazione A la Bonne Vauvre organizza una conferenza di Mickael Ragot.

Espanol :

La asociación A la Bonne Vauvre organiza una conferencia de Mickael Ragot.

L’événement Promenade sur les pas de George Sand avec Mickael Ragot Crozon-sur-Vauvre a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Pays de George Sand