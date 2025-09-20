Promenade sur les Remparts d’Antibes Promenade Amiral de Grasse Antibes

promenade libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:+ – 2025-09-20T20:+

Fin : 2025-09-21T08:+ – 2025-09-21T20:+

C’est à Raymond de Bonnefons que l’on doit la conception des remparts bastionnés, qui en 1600 était ingénieur pour le Roi en Dauphiné et Bresse. Il a proposé de renforcer et moderniser les fortifications d’Antibes à Martigues. Quatre-vingts ans plus tard, ces fortifications sont améliorées et modernisées par Vauban, ingénieur militaire à la fin du XVIIe siècle.

Deux siècles plus tard, en 1895, la ville, dirigée par son Maire Robert Soleau, décide d’abattre une partie des remparts : Antibes s’agrandit et a besoin d’espace plus que d’une protection militaire. Ne sont restés des remparts que les parties en bord de mer qui confère aujourd’hui à Antibes son charme unique.

Les Remparts ont été entièrement restaurés et piétonnisés pour offrir aux visiteurs une balade des plus agréables avec une vue spectaculaire sur la mer méditerranée, le Fort Carré et le Cap d’Antibes.

L’ancien jardin Victor Hugo a été métamorphosé et est dédié aux poètes et écrivains : Victor Hugo, Audiberti, Jules Verne, etc. Devenu le jardin des poètes, il est composé de cactées et de vivaces, des espèces très peu consommatrices d’eau et très résistantes aux embruns.

Promenade Amiral de Grasse 06600 Antibes Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les remparts ont subi de nombreuses transformations au cours des siècles. La ville mal protégée par des remparts insuffisants est assiégée et prise par Charles Quint ou la Savoie quatre fois au XVIe siècle. En 1592, le Duc de Savoie réussit à s'emparer d'Antibes et à parcourir la Provence pendant les guerres de la Ligue.

© J.Plantadis