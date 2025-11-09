Promenade Tartines & Confitures Celles
Promenade Tartines & Confitures Celles dimanche 9 novembre 2025.
Promenade Tartines & Confitures
Chemin de la Halle Celles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Promenade Tartines et Confitures proposée par l’association Loisirs et Découvertes rendez-vous à 13h45 à la salle des fêtes pour un circuit d’environ 8 km avec un goûter tartines et confitures ainsi que le tirage au sort d’un panier gourmand Tarif 3 € par personne
Promenade Tartines et Confitures proposée par l’association Loisirs et Découvertes rendez-vous à 13h45 à la salle des fêtes pour un circuit d’environ 8 km avec un goûter tartines et confitures ainsi que le tirage au sort d’un panier gourmand Tarif 3 € par personne, plus d’infos au 06 85 38 89 19 ou 06 73 16 49 58. .
Chemin de la Halle Celles 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 38 89 19
English : Promenade Tartines & Confitures
Tartines et Confitures walk proposed by the Loisirs et Découvertes association: meet at 1:45pm at the salle des fêtes for an 8km circuit with a tartines et confitures snack and a draw for a gourmet hamper Price: 3? per person
German : Promenade Tartines & Confitures
Promenade Tartines et Confitures proposée par l’association Loisirs et Découvertes: rendez-vous à 13h45 à la salle des fêtes pour une circuit d’environ 8 km avec un goûter tartines et confitures ainsi que le tirage d’un panier gourmand Tarif: 3 ? par personne
Italiano :
Passeggiata Tartines et Confitures organizzata dall’associazione Loisirs et Découvertes: appuntamento alle 13.45 presso il municipio per una passeggiata di 8 km con uno spuntino a base di tartine e confetture e l’estrazione di un cesto gastronomico Prezzo: 3 euro a persona
Espanol : Promenade Tartines & Confitures
Paseo Tartines et Confitures organizado por la asociación Loisirs et Découvertes: encuentro a las 13.45 h en el ayuntamiento para un paseo de 8 km con aperitivo de tartines et confitures y sorteo de una cesta gourmet Precio: 3 euros por persona
L’événement Promenade Tartines & Confitures Celles a été mis à jour le 2025-10-20 par Val de Dronne