Promenade Tartines & Confitures Celles

Promenade Tartines et Confitures proposée par l’association Loisirs et Découvertes rendez-vous à 13h45 à la salle des fêtes pour un circuit d’environ 8 km avec un goûter tartines et confitures ainsi que le tirage au sort d’un panier gourmand Tarif 3 € par personne, plus d’infos au 06 85 38 89 19 ou 06 73 16 49 58. .

Chemin de la Halle Celles 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 38 89 19

English : Promenade Tartines & Confitures

Tartines et Confitures walk proposed by the Loisirs et Découvertes association: meet at 1:45pm at the salle des fêtes for an 8km circuit with a tartines et confitures snack and a draw for a gourmet hamper Price: 3? per person

German : Promenade Tartines & Confitures

Promenade Tartines et Confitures proposée par l’association Loisirs et Découvertes: rendez-vous à 13h45 à la salle des fêtes pour une circuit d’environ 8 km avec un goûter tartines et confitures ainsi que le tirage d’un panier gourmand Tarif: 3 ? par personne

Italiano :

Passeggiata Tartines et Confitures organizzata dall’associazione Loisirs et Découvertes: appuntamento alle 13.45 presso il municipio per una passeggiata di 8 km con uno spuntino a base di tartine e confetture e l’estrazione di un cesto gastronomico Prezzo: 3 euro a persona

Espanol : Promenade Tartines & Confitures

Paseo Tartines et Confitures organizado por la asociación Loisirs et Découvertes: encuentro a las 13.45 h en el ayuntamiento para un paseo de 8 km con aperitivo de tartines et confitures y sorteo de una cesta gourmet Precio: 3 euros por persona

