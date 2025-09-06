Promenade thématique autour de l’exposition Déborder la rivière Mulhouse

La renouée a mauvaise presse. Originaire du Japon, cette plante se développe dans nos paysages, prenant la place de celles que nos yeux et habitudes s’attendent à voir. Et si, le temps d’une balade, nous allions à la découverte d’une plante qui est bien plus que toute la réputation qui lui est faite ? En suivant la botaniste de terrain Delphine Suzor, cette promenade sera l’occasion de voir cette plante sous un autre prisme. Départ sur le parvis de la Fonderie.

Avec ses racines rhizomatiques et sa rapidité de développement, elle fait la colère de beaucoup. Et si, le temps d’une balade, nous allions à la découverte d’une plante qui est bien plus que toute la réputation qui lui est faite ? En suivant Delphine Suzor, botaniste de terrain depuis 29 ans, cette promenade sera l’occasion de voir cette plante sous un autre prisme, celle d’une plante aux nombreuses vertus qui nous en apprend beaucoup sur ce qui se passe dans nos sols. 0 .

rue François Spoerry Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse-alsace.fr

English :

Knotweed gets a bad press. Native to Japan, this plant is thriving in our landscapes, taking the place of the plants our eyes and habits expect to see. What if, during a walk, we were to discover a plant that is much more than its reputation? Following in the footsteps of field botanist Delphine Suzor, this walk will be an opportunity to see this plant from a different angle. Departure from the Fonderie forecourt.

German :

Der Staudenknöterich hat einen schlechten Ruf. Die aus Japan stammende Pflanze breitet sich in unseren Landschaften aus und nimmt den Platz ein, den unsere Augen und Gewohnheiten erwarten. Wie wäre es, wenn wir bei einem Spaziergang eine Pflanze entdecken würden, die weit mehr ist als ihr Ruf? Mit der Feldbotanikerin Delphine Suzor wird dieser Spaziergang die Gelegenheit bieten, diese Pflanze aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Start auf dem Vorplatz der Fonderie.

Italiano :

La Knotweed gode di una cattiva stampa. Originaria del Giappone, questa pianta prospera nei nostri paesaggi, prendendo il posto di quelle che i nostri occhi e le nostre abitudini si aspettano di vedere. E se, durante una passeggiata, scoprissimo una pianta che è molto più della sua reputazione? Seguendo le orme della botanica di campo Delphine Suzor, questa passeggiata sarà l’occasione per vedere questa pianta da una prospettiva diversa. Partenza dal piazzale della Fonderie.

Espanol :

Knotweed tiene mala prensa. Originaria de Japón, esta planta prospera en nuestros paisajes, ocupando el lugar de las que nuestros ojos y nuestros hábitos esperan ver. ¿Y si, durante un paseo, descubriéramos una planta que es mucho más que su reputación? Siguiendo los pasos de la botánica de campo Delphine Suzor, este paseo será una oportunidad para ver esta planta desde un ángulo diferente. Salida desde la explanada de la Fonderie.

