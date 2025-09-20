Promenade thématique autour de l’exposition Déborder la rivière Mulhouse

Promenade thématique autour de l’exposition Déborder la rivière

16 rue de la Fonderie Mulhouse Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 15:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

L’artiste David Allart a créé et réalisé pour l’exposition Déborder la rivière une cartographie sensible de l’Ill sur laquelle des publics complices ont partagé leurs souvenirs en lien avec la rivière. Tout au long de l’été, des récits et témoignages ont été collectés et consignés, constituant une archive inédite à découvrir. La balade sensible est une invitation à la promenade le long d l’Ill et à la lecture d’une sélection de ces souvenirs. Chaque participant peut être lecteur et/ou auditeur et découvrir l’Ill autrement, à travers des anecdotes ou des confidences qui fabriquent une autre histoire de ce cours d’eau emblématique de la région. 0 .

16 rue de la Fonderie Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 47 kunsthalle@mulhouse-alsace.fr

