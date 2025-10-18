Promenade urbaine à Laval : les espaces du quotidien et leur mutation Le Quarante, 40 rue du Britais, 53000 LAVAL Laval

Promenade urbaine à Laval : les espaces du quotidien et leur mutation Samedi 18 octobre, 10h30 Le Quarante, 40 rue du Britais, 53000 LAVAL Mayenne

Visite gratuite

Au cours d’une promenade commentée entre le Quarante et les bords de rivière, en passant par la place du 11 Novembre, appréhender les différentes phases de mutation de l’espace urbain et de ses architectures du quotidien. Sous la forme d’un dialogue à bâtons rompus entre un médiateur du service Ville d’Art et d’Histoire et un membre du CAUE de la Mayenne, rédécouvrez la Ville par le biais des réponses apportées aux problématiques actuelles.

© Stéphane Hiland – Ville de Laval