Promenade Végétal avec le centre Social de Figeac Figeac

Promenade Végétal avec le centre Social de Figeac

8 place Vival Figeac Lot

2025-10-01 14:00:00

Le centre social vous propose une balade nature conviviale de 4 km accessible à tous, pour découvrir un sentier nature à Espédaillac dans un esprit familial et détendu.

8 place Vival Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 05 01 centresocial@ville-figeac.fr

English :

The social center invites you to take part in a friendly 4-km nature walk, accessible to all, to discover a nature trail in Espédaillac in a relaxed, family atmosphere.

German :

Das Sozialzentrum schlägt Ihnen eine gesellige Naturwanderung von 4 km Länge vor, die für alle zugänglich ist. Entdecken Sie einen Naturpfad in Espédaillac in einer familiären und entspannten Atmosphäre.

Italiano :

Il centro sociale propone una passeggiata naturalistica di 4 km, accessibile a tutti, per scoprire un percorso naturalistico a Espédaillac in un’atmosfera familiare e rilassata.

Espanol :

El centro social propone un paseo amistoso de 4 km, accesible a todos, para descubrir un sendero natural de Espédaillac en un ambiente familiar y distendido.

