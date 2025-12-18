Promenade végétale dans le quartier de la Nouvelle Athènes Square d’Estienne d’Orves PARIS
Promenade végétale dans le quartier de la Nouvelle-Athènes
Dans un arrondissement encore minéral et dense, les
petits jardins apportent des espaces de respiration, qu’ils soient visibles et
aménagés sur des places comme le square d’Estienne d’Orves et le square
Berlioz, ou intimistes comme le jardin Pauline Garcia Viardot, caché au sein
des immeubles. Pour faire face aux enjeux climatiques, la végétalisation des
rues du 9ème arrondissement avec la mise en place de jardinières ou de
nouvelles plantations d’arbres d’alignement permet d’offrir des îlots de
fraicheur, d’améliorer le cadre de vie tout en dessinant des trames vertes
facilitant les déplacements de la faune sauvage.
Rendez-vous : entrée du square d’Estienne d’Orves, métro Trinité
Comment la ville se végétalise par-delà les espaces verts et s’adapte au changement climatique.
Le mardi 20 janvier 2026
de 14h30 à 16h00
gratuit sous condition Public adultes.
Square d’Estienne d’Orves 1, place d’Estienne-d’Orves 75009 PARIS
education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature
