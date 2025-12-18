Promenade végétale dans le quartier de la Nouvelle Athènes Square d’Estienne d’Orves PARIS

Promenade végétale dans le quartier de la Nouvelle-Athènes

Dans un arrondissement encore minéral et dense, les

petits jardins apportent des espaces de respiration, qu’ils soient visibles et

aménagés sur des places comme le square d’Estienne d’Orves et le square

Berlioz, ou intimistes comme le jardin Pauline Garcia Viardot, caché au sein

des immeubles. Pour faire face aux enjeux climatiques, la végétalisation des

rues du 9ème arrondissement avec la mise en place de jardinières ou de

nouvelles plantations d’arbres d’alignement permet d’offrir des îlots de

fraicheur, d’améliorer le cadre de vie tout en dessinant des trames vertes

facilitant les déplacements de la faune sauvage.

Rendez-vous : entrée du square d’Estienne d’Orves, métro Trinité

Comment la ville se végétalise par-delà les espaces verts et s’adapte au changement climatique.

Le mardi 20 janvier 2026

de 14h30 à 16h00

gratuit sous condition Public adultes.

Square d’Estienne d’Orves 1, place d’Estienne-d’Orves 75009 PARIS

education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Square d’Estienne d’Orves et trouvez le meilleur itinéraire

