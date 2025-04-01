Promenades à cheval ou à poney Centre Equestre de Corlay Nanton

Promenades à cheval ou à poney

Centre Equestre de Corlay – 826 rue des Maquisards Hameau de Corlay Nanton Saône-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-04-01

Promenades à cheval ou à poney, tous niveaux pendant les vacances sur réservation.

– A poney pour les plus petits, découverte initiation: Brosser le poney, le toucher, lui mettre la selle, puis promenade tenu en main (présence d’un adulte accompagnant souhaitée)

– A cheval pour les plus grands dès 12 ans et adultes: promenade aux trois allures (pas trot et galop). Nos chevaux parfaitement dressés permettent aux cavaliers confirmés de se faire plaisir et aux débutants de découvrir l’équitation et les allures du cheval en extérieur. .

Centre Equestre de Corlay – 826 rue des Maquisards Hameau de Corlay Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 22 94 fourneau.corlay@gmail.com

English : Promenades à cheval ou à poney

German : Promenades à cheval ou à poney

Italiano :

Espanol :

L’événement Promenades à cheval ou à poney Nanton a été mis à jour le 2025-08-20 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne