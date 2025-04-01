Promenades à cheval ou à poney Centre Equestre de Corlay Nanton
Centre Equestre de Corlay – 826 rue des Maquisards Hameau de Corlay Nanton Saône-et-Loire
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-04-01
fin : 2026-08-31
2026-04-01
Promenades à cheval ou à poney, tous niveaux pendant les vacances sur réservation.
– A poney pour les plus petits, découverte initiation: Brosser le poney, le toucher, lui mettre la selle, puis promenade tenu en main (présence d’un adulte accompagnant souhaitée)
– A cheval pour les plus grands dès 12 ans et adultes: promenade aux trois allures (pas trot et galop). Nos chevaux parfaitement dressés permettent aux cavaliers confirmés de se faire plaisir et aux débutants de découvrir l’équitation et les allures du cheval en extérieur. .
Centre Equestre de Corlay – 826 rue des Maquisards Hameau de Corlay Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 22 94 fourneau.corlay@gmail.com
