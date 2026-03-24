Promenades à cheval ou à poney Centre équestre de Corlay Nanton
Promenades à cheval ou à poney Centre équestre de Corlay Nanton dimanche 5 avril 2026.
Promenades à cheval ou à poney
Centre équestre de Corlay 826 rue des maquisards, Nanton Saône-et-Loire
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-04-05
Pendant les vacances de Pâques, promenades à cheval (à partir de 12 ans) ou à poney pour les plus petits.
– A cheval: promenades 1h ou 2h aux trois allures
– A poney: initiation découverte du poney et promenade tenu en main (à partager en famille)
Tous les jours sur réservation .
Centre équestre de Corlay 826 rue des maquisards, Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 22 94 fourneau.corlay@gmail.com
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English : Promenades à cheval ou à poney
L’événement Promenades à cheval ou à poney Nanton a été mis à jour le 2026-03-20 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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