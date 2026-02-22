Promenades à cheval ou à poney, séjours ados Centre équestre de Corlay Nanton

Promenades à cheval ou à poney, séjours ados

Centre équestre de Corlay 826 rue des maquisards Nanton Saône-et-Loire

Tarif : 27 – 27 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-03-01 2026-04-05

Avec les vacances de printemps revient le temps des promenades à cheval ou à poney.

– Pour les petits: découverte du poney, initiation et promenade tenu en main

– A partir de 12 ans: Promenades à cheval

– Pour les ados: séjours tout cheval. Promenades aux 3 allures, soins aux chevaux, hébergement sur place possible.

Ambiance familiale, petits groupes pour un accueil personnalisé, dans le respect et l’amour du cheval.

Encadrement diplômé (BPJEPS, Guide de Tourisme Equestre)

Sur réservation uniquement .

Centre équestre de Corlay 826 rue des maquisards Nanton 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 22 94 fourneau.corlay@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Promenades à cheval ou à poney, séjours ados

L’événement Promenades à cheval ou à poney, séjours ados Nanton a été mis à jour le 2026-02-19 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne