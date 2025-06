PROMENADES AÉRIENNES « DES AILES CONTRE LE CANCER » – Portiragnes 20 juin 2025 07:00

DES AILES CONTRE LE CANCER

Une occasion de découvrir notre territoire vu du ciel.

L’Aéroclub de Béziers Cap d’Agde propose, pour 35€ par personne, des promenades aériennes de prés de trente minutes autour de l’Étang de Thau et du littoral Agathois.

Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer d’Agde..

L’Aéroclub de Béziers Cap d’Agde, avec le soutien de l’Aéroport Béziers Cap d’Agde Hérault-Occitanie, organise Des Ailes contre le cancer , les vendredi 20 de 14h à 18h, samedi 21 et dimanche 22 juin de 9h à 18h, au profit de la Ligue contre le cancer d’Agde.

« S’émerveiller dans les airs pour la bonne cause ». Voici les maîtres mots qui rassemblent chaque année la Ligue contre le Cancer et l’Aéroclub de Béziers Cap-d’Agde.

L’Aéroclub propose des promenades aériennes de prés de trente minutes autour de l’Etang de Thau et du littoral Agathois.

Les vols sont assurés et financés par les pilotes qualifiés de l’aéroclub. Les avions de l’Aéroclub peuvent emporter jusqu’à 3 personnes, de quoi balader en famille.

Les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer d’Agde, dont l’équipe sera présente pour accueillir le public tout au long du week-end.

> Sur réservation obligatoire

> 35€ par personne, par vol .

Aéroport RD 612

Portiragnes 34420 Hérault Occitanie +33 7 83 27 88 80

English : WINGS AGAINST CANCER » AERIAL TOURS

WINGS AGAINST CANCER

An opportunity to discover our region from the air.

For €35 per person, the Aéroclub de Béziers Cap d’Agde is offering thirty-minute aerial tours of the Étang de Thau and the Agathois coastline.

Profits will be donated to the Ligue contre le cancer d’Agde.

German : FLUGSPAZIERGÄNGE „FLÜGEL GEGEN DEN KREBS“

FLÜGEL GEGEN KREBS

Eine Gelegenheit, unsere Region aus der Luft zu entdecken.

Der Aéroclub de Béziers Cap d’Agde bietet für 35€ pro Person 30-minütige Rundflüge um den Étang de Thau und die Küste von Agde an.

Die Einnahmen gehen an die Krebsliga von Agde.

Italiano :

ALI CONTRO IL CANCRO

Un’opportunità per scoprire la nostra regione dall’alto.

L’Aéroclub de Béziers Cap d’Agde offre tour aerei di trenta minuti dell’Étang de Thau e della costa di Agathois al prezzo di 35 euro a persona.

Il ricavato sarà devoluto alla Lega contro il cancro di Agde.

Espanol :

ALAS CONTRA EL CÁNCER

Una oportunidad para descubrir nuestra región desde el aire.

El Aéroclub de Béziers Cap d’Agde ofrece recorridos aéreos de 30 minutos por el Étang de Thau y el litoral de Agathois por 35 euros por persona.

Los beneficios se donarán a la Liga contra el Cáncer de Agde.

