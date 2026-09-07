PROMENADES. Autour de l’œuvre de Pierre Mercier (1946–2016), Château de Laroquebrou, Laroquebrou

Informations pratiques

PROMENADES. Autour de l’œuvre de Pierre Mercier (1946–2016) 18 – 20 septembre Château de Laroquebrou Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Promenades invite à découvrir le château à travers le regard de l’art contemporain. Consacrée à l’œuvre de Pierre Mercier (1946-2016), l’exposition fait dialoguer un patrimoine médiéval avec une création contemporaine exigeante.

Le projet porté par Cantaloop15 repose sur une conviction simple : faire vivre le patrimoine bâti en l’activant par l’art contemporain. Loin d’opposer passé et présent, l’exposition met en relation deux histoires, deux temporalités et deux façons d’habiter un même lieu. Les œuvres ne prennent pas seulement place dans le château : elles entrent en résonnance avec son architecture, sa mémoire et son paysage, offrant aux visiteurs une lecture différente du patrimoine.

Château de Laroquebrou 4 Pl. du Merle, 15150 Laroquebrou Laroquebrou 15150 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez Promenades, une exposition consacrée à l’œuvre de Pierre Mercier (1946-2016), artiste majeur de la scène contemporaine française.

© Daniele Touret-Feintrenie