Promenades Botaniques Brasparts samedi 2 août 2025.

Brasparts Finistère

Début : 2025-08-02 14:00:00

fin : 2025-08-02 17:30:00

2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30

Clémence vous emmène découvrir la flore des Monts d’Arrée tous les samedis après-midi de juillet et août !

Apprenez à reconnaître les plantes médicinales parmi les herbes communes ou retrouvez leurs usages perdus tout en parcourant des sites exceptionnels.

Au programme le Chaos Mardoul, les Tourbières du Yeun Elez et le Bois de Brasparts .

Brasparts 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 81 47 06

