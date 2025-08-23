Promenades en barque sur la Conie Donnemain-Saint-Mamès

Dheury Donnemain-Saint-Mamès Eure-et-Loir

Début : Dimanche 2025-08-23 09:00:00

fin : 2025-08-23 18:00:00

2025-08-23

Découverte de la faune et de la flore au plus prêt sur un site d’exception. Embarquez avec un guide nature expérimenté pour une balade en barque à la découverte de la nature sur la Conie, une petite rivière sauvage située au nord-est de Châteaudun.

Sur réservation 24h00 avant la sortie.

4 passagers maximum (+6 ans).

Entre 9h00 et 18h00. Durée 1h00.

Départ depuis le lavoir de Dheury situé sur la D145, à l’entrée du pont menant au lieu-dit Dheury à Donnemain-Saint-Mamès

Annulation possible en cas de pluie ou d’orage. .

Dheury Donnemain-Saint-Mamès 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 05 31 29 instantpecheetnature28@gmail.com

English :

Discover the flora and fauna of an exceptional site. Embark with an experienced nature guide for a boat trip to discover nature on the Conie, a small wild river north-east of Châteaudun.

German :

Entdecken Sie die Tier- und Pflanzenwelt hautnah an einem außergewöhnlichen Ort. Begeben Sie sich mit einem erfahrenen Naturführer auf eine naturkundliche Bootsfahrt auf der Conie, einem kleinen wilden Fluss nordöstlich von Châteaudun.

Italiano :

Scoprite la flora e la fauna da vicino in un sito eccezionale. Imbarcatevi con una guida naturalistica esperta per una gita in barca alla scoperta della natura sulla Conie, un piccolo fiume selvaggio a nord-est di Châteaudun.

Espanol :

Descubra de cerca la flora y la fauna en un paraje excepcional. Embárquese con un guía naturalista experimentado en un paseo en barco para descubrir la naturaleza en el Conie, un pequeño río salvaje al noreste de Châteaudun.

