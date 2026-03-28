Promenades en barque sur la Conie Donnemain-Saint-Mamès
Promenades en barque sur la Conie Donnemain-Saint-Mamès dimanche 24 mai 2026.
Promenades en barque sur la Conie
Dheury Donnemain-Saint-Mamès Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Découverte de la faune et de la flore au plus prêt sur un site d’exception. Embarquez avec un guide nature expérimenté pour une balade en barque à la découverte de la nature sur la Conie, une petite rivière sauvage située au nord-est de Châteaudun.
Sur réservation 24h00 avant la sortie.
4 passagers maximum (+6 ans).
Entre 9h00 et 18h00. Durée 1h00.
Départ depuis le lavoir de Dheury situé sur la D145, à l’entrée du pont menant au lieu-dit Dheury à Donnemain-Saint-Mamès
Annulation possible en cas de pluie ou d’orage. .
Dheury Donnemain-Saint-Mamès 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 14 05 31 29 instantpecheetnature28@gmail.com
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English :
Discover the flora and fauna of an exceptional site. Embark with an experienced nature guide for a boat trip to discover nature on the Conie, a small wild river north-east of Châteaudun.
L’événement Promenades en barque sur la Conie Donnemain-Saint-Mamès a été mis à jour le 2026-03-28 par OT GRAND CHATEAUDUN
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