Promenades en barques sur le Giessen Biesheim

Durant 45 min, la barque glisse au fil de l’eau peu profonde et bien vite le visiteur se laisse gagner par cette ambiance particulière. Les guides-bateliers racontent l’histoire de Biesheim, pendant que la barque à moteur électrique et donc silencieux se glisse sous les ponts. Du mercredi au dimanche.

Durant 45 minutes, la barque glisse au fil de l’eau peu profonde et bien vite vous vous laisserez gagner par cette ambiance particulière.

Les guides-bateliers racontent l’histoire de Biesheim, pendant que la barque à moteur électrique et donc silencieux se glisse sous les ponts.

Cette escapade unique dans le secteur de l’Alsace Rhin Brisach vous permet de découvrir les berges bordées de roselières, de petits boisements de saules et de peupliers et de nombreuses espèces d’oiseaux. .

English :

For 45 minutes, the boat glides along the shallow water and the visitor is quickly won over by this special atmosphere. The guide-boatmen tell the history of Biesheim, while the boat with electric motor and thus silent slips under the bridges. From Wednesday to Sunday.

