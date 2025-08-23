Promenades en calèche à Semur-en-Auxois avenue Hohr Grenzhausen Semur-en-Auxois

Promenades en calèche à Semur-en-Auxois

avenue Hohr Grenzhausen RDV Parking Saint-Exupéry Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-25

2025-08-23 2025-08-30 2025-09-06 2025-09-20 2025-09-27

Partez à la découverte de Semur-en-Auxois différemment avec les Attelages de l’Auxois !

A bord d’une calèche tractée par Aramis et Cacao, deux chevaux de trait Auxois, vous partez à la découverte de la Collégiale Notre Dame pour une balade d’une durée de 45 minutes.

Sur le chemin du retour, vous profitez d’une parenthèse hors du temps dans un écrin de verdure sur le cours Charles de Gaulle l’une des plus anciennes promenades urbaines de France.

Deux formules sont proposées

Les Samedi et Dimanche

14h et 15 h : Balade classique accompagnée de commentaires sur les points d’intérêt rencontrés en chemin.

16h Balade gourmande « goûter » (sucré ou salé) lors de laquelle les commentaires s’accompagnent d’une dégustation de produits locaux.

Biscuiterie Mistral pour la formule sucrée et Bon vivant pour le goûter formule salée.

Merci de prévenir de toute allergie alimentaire même minime.

Réservation obligatoire

Les départs sont assurés à condition d’avoir un minimum de 4 personnes inscrites.

Capacité maximum de 10 personnes. .

avenue Hohr Grenzhausen RDV Parking Saint-Exupéry Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 10 22 08 38 lesattelagesdelauxois@gmail.com

