Promenades en calèche dans le parc du château Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) Montceaux-lès-Meaux samedi 20 septembre 2025.

Entreée libre – Chiens impérativement tenus en laisse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Au programme : Promenades en calèche autour du parc

Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-Les-Meaux Montceaux-lès-Meaux 77470 Seine-et-Marne Île-de-France

@châteaudemontceaux