Promenades estivales Sur les pas des Écrivains Dans la cour Nancy

Promenades estivales Sur les pas des Écrivains Dans la cour Nancy jeudi 3 juillet 2025.

Promenades estivales Sur les pas des Écrivains

Dans la cour 43 rue Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mardi Mardi 2025-07-03 10:30:00

fin : 2025-07-08

2025-07-03 2025-07-08 2025-08-08 2025-08-12

Cette promenade à deux voix, mêlant lectures et commentaires, sera l’occasion de découvrir comment les écrivains, contemporains ou classiques, parlent de Nancy et de ses jardins dans leurs romans.

Sur réservation en ligne.Tout public

Dans la cour 43 rue Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 37 38 83 bibliotheque@nancy.fr

English :

This two-voice walk, combining readings and commentary, will be an opportunity to discover how writers, both contemporary and classic, talk about Nancy and its gardens in their novels.

Book online.

German :

Dieser Spaziergang mit zwei Stimmen, bei dem sich Lesungen und Kommentare vermischen, bietet die Gelegenheit zu entdecken, wie zeitgenössische oder klassische Schriftsteller in ihren Romanen über Nancy und seine Gärten sprechen.

Mit Online-Reservierung.

Italiano :

Questa passeggiata a due voci, che combina letture e commenti, sarà un’occasione per scoprire come gli scrittori, sia contemporanei che classici, scrivono di Nancy e dei suoi giardini nei loro romanzi.

Prenota online.

Espanol :

Este paseo a dos voces, que combina lecturas y comentarios, será una oportunidad para descubrir cómo los escritores, tanto contemporáneos como clásicos, escriben sobre Nancy y sus jardines en sus novelas.

Reserva en línea.

