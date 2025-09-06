Promenades et concerts au Musée Cognacq-Jay Musée Cognacq-Jay Paris

Promenades et concerts au Musée Cognacq-Jay Musée Cognacq-Jay Paris samedi 6 septembre 2025.

Dans le cadre du festival qui fête cette année sa 11e édition, les visiteurs sont invités à découvrir l’un des plus anciens quartiers de Paris : le Marais, lors de balades évoquant ses richesses patrimoniales. Les promeneurs pourront également assister au concert des musiciens Josèphe Cottet et Etienne Floutier dédié à l’année 1685 qui vit naître Bach, Scarlatti et Haendel .

Promenades :

Samedi 6 septembre à 14h30 et 16h30 ; dimanche 7 septembre à 11h.

Le Marais d’hier, d’aujourd’hui et de demain

Visite guidée dans l’un des plus anciens quartiers de Paris, entre préservation de ses richesses patrimoniales et adaptation aux enjeux actuels de la ville.

Gratuit sur réservation obligatoire par mail : reservation.cognacqjay@paris.fr

Concerts :

Dimanche 7 septembre à 14h30 et 16h30.

Trois Compositeurs, Une Année – 1685 Bach, Scarlatti et Haendel en dialogues de cordes.

L’année 1685 a vu naître trois grands noms de la musique baroque : Bach, Scarlatti et Haendel. Bien qu’ils aient chacun marqué leur époque à leur manière, leurs œuvres continuent de nous toucher aujourd’hui par leur richesse et leur inventivité. Les transcriptions de pièces initialement conçues pour clavier prennent vie sous les doigts des deux musiciens, Josèphe Cottet et Etienne Floutier, offrant une nouvelle perspective sur ces œuvres, en dévoilant la richesse et la profondeur du dialogue entre ces deux instruments.

Du samedi 06 septembre 2025 au dimanche 07 septembre 2025 :

gratuit

Tout public.

Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir 75003 Paris

https://www.museecognacqjay.paris.fr/ reservation.cognacqjay@paris.fr