Promenades fantômes Spectacle déambulatoire « entre histoire et théâtre d’improvisation ! » – Saumur, 4 juillet 2025 07:00, Saumur.

Maine-et-Loire

Promenades fantômes Spectacle déambulatoire « entre histoire et théâtre d’improvisation ! » Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-05

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-08-22

2025-08-29

2025-09-05

Au cours d’un spectacle romancé et théâtralisé, le public est plongé au cœur d’une partie de l’histoire jusqu’ici méconnue et inavouable de cette cité.

Les services des archives communautaires et municipales et Ville d’Art et d’Histoire présentent, pour la première fois sur Saumur, un spectacle déambulatoire pour (re)découvrir l’île d’Offard.

Après cinq années d’existence et un peu plus de 150 représentations ayant attiré plus de 5000 personnes à la découverte d’Angers et de Murs-Érigné, les Promenades Fantômes débarquent à Saumur.

LE PRINCIPE :

Un spectacle déambulatoire mêlant histoire, drame et comédie. Ecrit, mis en scène et joué par les compagnies de théâtre « Les Expresso » et « L’Oiseau Moqueur ».

LA CRÉATION :

Après avoir fouillé dans les documents d’archives, un comédien emmène le public découvrir quatre histoires basées sur des faits réels s’étant déroulées sur l’île d’Offard.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 4 au samedi 5 juillet 2025

Horaires de représentation le vendredi et samedi de 21h à 22h15.

Du vendredi 11 au samedi 12 juillet 2025

Horaires de représentation le vendredi et samedi de 21h à 22h15.

Vendredi 18 juillet 2025

Horaires de représentation le vendredi de 21h à 22h15.

Du vendredi 22 au samedi 23 août 2025

Horaires de représentation le vendredi et samedi de 20h à 21h15.

Du vendredi 29 au samedi 30 août 2025

Horaires de représentation le vendredi et samedi de 20h à 21h15.

Vendredi 5 septembre 2025

Horaires de représentation le vendredi de 20h à 21h15. .

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 31 49 archives@saumurvaldeloire.fr

English :

In the course of a dramatized show, the audience is plunged into the heart of a hitherto unknown and unmentionable part of the city?s history.

German :

In einer romantisierten und theatralisierten Aufführung taucht das Publikum in einen Teil der bisher unbekannten und unrühmlichen Geschichte dieser Stadt ein.

Italiano :

Nel corso di uno spettacolo drammatizzato, il pubblico viene immerso nel cuore di una parte finora sconosciuta e innominabile della storia della città.

Espanol :

En el transcurso de un espectáculo teatralizado, el público se sumerge en el corazón de una parte hasta ahora desconocida e innombrable de la historia de la ciudad.

