Finistère

29 mai 2025 11:00

1 juin 2025 17:15

2025-05-29

Le Poney club de Ty Nadan vous propose des promenades montées pour tous et toutes

– les baptêmes poneys 30 mn de promenade en forêt, sur circuit sécurisé et fléchés, avec papa et maman … à partir de 2 ans

– pour les plus grands (à partir de 6 ans jusqu’à ….), 1h30 d’animation poney, cheval … pansage, sellage, mise à jour des premiers savoirs équestres en carrière puis promenade en forêt. .

Locunolé 29310 Finistère Bretagne +33 6 23 48 42 98

