Informations pratiques

Saint-Cyran-du-Jambot

Promenades natures accompagnées à la découverte de la biodiversité locale

Saint-Cyran-du-Jambot Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 09:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-24

Le Châtillonnais en Berry regorge d’espaces naturels riches et variés, idéals pour les curieux de nature et les amateurs de balades champêtres. Partez à la découverte de la biodiversité locale à travers trois rendez-vous thématiques animées par Franck Lejard.

À Saint-Cyran, suivez les méandres de l’Indre lors d’une promenade le long des berges. Entre végétation spontanée et traces discrètes de la faune, la nature se dévoile au fil d’un parcours d’environ 3 km, rythmé par les plantes sauvages et les chants d’oiseaux.

Une animation proposée par l’Office de Tourisme du Châtillonnais en Berry. .

Saint-Cyran-du-Jambot 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

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English :

The Châtillonnais region in Berry is brimming with rich and varied natural areas, ideal for nature enthusiasts and lovers of country walks. Set out to discover the local biodiversity through three themed events led by Franck Lejard.

L’événement Promenades natures accompagnées à la découverte de la biodiversité locale Saint-Cyran-du-Jambot a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Châtillonnais en Berry