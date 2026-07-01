Informations pratiques

Le Breil-sur-Mérize

Promenades nocturnes au Domaine Zoologique de Pescheray

Domaine de Pescheray Le Breil-sur-Mérize Sarthe

Tarif : – – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-25 23:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-22 2026-09-04 2026-09-11

Suivez le guide à la tombée de la nuit et vivez des sensations fortes à la rencontre des animaux dans la forêt de Pescheray.

Le monde mystérieux de la nuit vous livrera quelques secrets au cours d’une balade sauvage, la tête dans les étoiles.

Visite à partir de 6 ans. 6-12 ans 20€/ 13 ans et plus 30€.

Pot d’accueil, présentation et visite guidée VIP.

Sur réservation uniquement. .

Domaine de Pescheray Le Breil-sur-Mérize 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 86 04 info@pescheray.com

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English :

L’événement Promenades nocturnes au Domaine Zoologique de Pescheray Le Breil-sur-Mérize a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays Perche Sarthois