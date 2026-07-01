Promenades nocturnes au Domaine Zoologique de Pescheray Le Breil-sur-Mérize
vendredi 10 juillet 2026 · Le Breil-sur-Mérize
Informations pratiques
Le Breil-sur-Mérize
Promenades nocturnes au Domaine Zoologique de Pescheray
Domaine de Pescheray Le Breil-sur-Mérize Sarthe
Tarif : – – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 21:00:00
fin : 2026-07-25 23:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-14 2026-08-22 2026-09-04 2026-09-11
Suivez le guide à la tombée de la nuit et vivez des sensations fortes à la rencontre des animaux dans la forêt de Pescheray.
Le monde mystérieux de la nuit vous livrera quelques secrets au cours d’une balade sauvage, la tête dans les étoiles.
Visite à partir de 6 ans. 6-12 ans 20€/ 13 ans et plus 30€.
Pot d’accueil, présentation et visite guidée VIP.
Sur réservation uniquement. .
Domaine de Pescheray Le Breil-sur-Mérize 72370 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 86 04 info@pescheray.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Promenades nocturnes au Domaine Zoologique de Pescheray Le Breil-sur-Mérize a été mis à jour le 2026-06-30 par Pays Perche Sarthois