Promenades photographiques du Rangen Édition Amateurs 2025-2026
Thann Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-11-29
fin : 2026-01-31
2025-11-29
Des clichés d’amateurs exposés le long du Rangen pour sublimer le patrimoine local.
Les Promenades photographiques du Rangen transforment le célèbre sentier en galerie à ciel ouvert. Les clichés d’amateurs exposés entre Thann et Vieux-Thann mettent en lumière la richesse et la poésie du territoire. .
Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00
English :
Amateur shots exhibited along the Rangen to showcase the local heritage.
German :
Amateuraufnahmen, die entlang des Rangen ausgestellt werden, um das lokale Kulturerbe zu sublimieren.
Italiano :
Scatti amatoriali esposti lungo il Rangen per mostrare il patrimonio locale.
Espanol :
Fotografías de aficionados expuestas a lo largo del Rangen para mostrar el patrimonio local.
