Promenades photographiques du Rangen Impro Visions

Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-07

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-02-07

Les Promenades photographiques du Rangen transforment le célèbre sentier en galerie à ciel ouvert. 42 panneaux présentent le travail du photographe mulhousien Pierre Chinelatto, dédié aux musiciennes de jazz. Elles font entendre la diversité et les infinies possibilités de la musique improvisée, chaque performance est une invitation à l’exploration où une note, un silence racontent une histoire unique. .

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 00

L’événement Promenades photographiques du Rangen Impro Visions Thann a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay