Promenades végétales La Mothe-Saint-Héray samedi 20 septembre 2025.
5 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres
Début : 2025-09-20
fin : 2025-10-12
2025-09-20
Une exposition d’art et d’artisanat exploitant et valorisant le végétal. 1 artiste et 2 artisanes
Shantala Murgia teint et capture des empreintes végétales de fleurs et de feuilles pour créer des tissus à mémoires de plantes , jardins textiles imaginaires, sur des fibres exclusivement naturelles et le plus souvent anciennes.
Le travail de la céramiste Dominique Gohin-Andrieu est principalement orienté vers le végétal décliné à l’infini ; arbres, racines, feuilles, coraux… Son exposition se fonde sur une pensée d’Agnès Varda un jour sans voir un arbre est un jour foutu .
Julie André est artisane teinturière végétale. Elle applique les empreintes végétales et le shibori, tradition japonaise. .
5 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 93 23 36 communication@lamothe79800.fr
