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AGENDA · Pellevoisin

Promenons-nous dans les bois Pellevoisin

samedi 18 juillet 2026 · Pellevoisin

Promenons-nous dans les bois Pellevoisin

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
17:45:00
Ville
36180 Pellevoisin
Département
Indre
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif

Pellevoisin

Promenons-nous dans les bois

Pellevoisin Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 17:45:00
fin : 2026-07-18 20:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Partez à la découverte de la Jarrerie !
Balade animée avec anecdotes, naturalisme, sylviculture, chansons… Le départ se fera à 17h45 à la Cibotterie. Retour vers 20h pour profiter d’une fromagée. 3  .

Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 96 93 67 

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English :

Set out to explore La Jarrerie!

L’événement Promenons-nous dans les bois Pellevoisin a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Pays de Valençay

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