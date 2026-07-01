Informations pratiques

Pellevoisin

Promenons-nous dans les bois

Pellevoisin Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 17:45:00

fin : 2026-07-18 20:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Partez à la découverte de la Jarrerie !

Balade animée avec anecdotes, naturalisme, sylviculture, chansons… Le départ se fera à 17h45 à la Cibotterie. Retour vers 20h pour profiter d’une fromagée. 3 .

Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 96 93 67

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English :

Set out to explore La Jarrerie!

L’événement Promenons-nous dans les bois Pellevoisin a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Pays de Valençay