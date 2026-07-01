Promenons-nous dans les bois Pellevoisin
samedi 18 juillet 2026 · Pellevoisin
Informations pratiques
Pellevoisin
Promenons-nous dans les bois
Pellevoisin Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18 17:45:00
fin : 2026-07-18 20:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Partez à la découverte de la Jarrerie !
Balade animée avec anecdotes, naturalisme, sylviculture, chansons… Le départ se fera à 17h45 à la Cibotterie. Retour vers 20h pour profiter d’une fromagée. 3 .
Pellevoisin 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 6 85 96 93 67
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English :
Set out to explore La Jarrerie!
L’événement Promenons-nous dans les bois Pellevoisin a été mis à jour le 2026-07-05 par OT Pays de Valençay
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