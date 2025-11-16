Prom’Ess

Jarny Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Gratuit

Date :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-16

Troisième salon local Prom’Ess dédié à la valorisation des activités artisanales, culturelles, artistiques, le temps d’une journée consacrée aux folies créatives .

Art, musique, expositions, démonstrations artistiques, ateliers créatifs.

Buvette et restauration sur place.Tout public

Jarny 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est ferensemble.54@gmail.com

English :

The third local Prom’Ess show, dedicated to promoting craft, cultural and artistic activities, a day devoted to « creative follies ».

Art, music, exhibitions, artistic demonstrations, creative workshops.

Refreshments and catering on site.

German :

Dritte lokale Messe Prom’Ess, die der Aufwertung von handwerklichen, kulturellen und künstlerischen Aktivitäten gewidmet ist, während ein Tag den « kreativen Verrücktheiten » gewidmet ist.

Kunst, Musik, Ausstellungen, künstlerische Vorführungen, kreative Workshops.

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Prom’Ess, la terza fiera locale dedicata alla promozione delle attività artigianali, culturali e artistiche, è una giornata dedicata alle « follie creative ».

Arte, musica, mostre, dimostrazioni artistiche, laboratori creativi.

Ristoro e ristorazione in loco.

Espanol :

Prom’Ess, la tercera feria local dedicada a la promoción de actividades artesanales, culturales y artísticas, es una jornada dedicada a las « locuras creativas ».

Arte, música, exposiciones, demostraciones artísticas, talleres creativos.

Refrescos y catering in situ.

L’événement Prom’Ess Jarny a été mis à jour le 2025-08-21 par MILTOL