Promesse Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour

Promesse Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour mardi 7 octobre 2025.

Promesse

Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Séance spéciale pour Octobre rose

Laurène, 22 ans, laisse derrière elle l’image d’une soif de vie débordante malgré la maladie, ainsi que des dizaines d’heures de vidéos qu’elle avait tournées pour partager son histoire. Personne n’a jamais vu ses images et ils s’étaient promis d’en faire un film.

Tout public

Laurène, 22 ans, laisse derrière elle l’image d’une soif de vie débordante malgré la maladie, ainsi que des dizaines d’heures de vidéos qu’elle avait tournées pour partager son histoire. Personne n’a jamais vu ses images et ils s’étaient promis d’en faire un film avec son frère jumeau. Sur les traces de sa sœur, Thomas décide alors d’interroger sa mémoire, celle de sa famille et de réaliser sa promesse. .

Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com

English : Promesse

Special screening for Pink October

Laurène, aged 22, leaves behind the image of a thirst for life brimming over despite her illness, as well as dozens of hours of videos she had shot to share her story. No one has ever seen her images, but they promised to make a film of them.

German : Promesse

Sondersitzung zum Rosa Oktober

Die 22-jährige Laurène hinterlässt das Bild eines unbändigen Lebenshungers trotz ihrer Krankheit sowie Dutzende Stunden Videomaterial, das sie gedreht hatte, um ihre Geschichte mitzuteilen. Niemand hatte ihre Bilder je gesehen und sie hatten sich versprochen, einen Film daraus zu machen.

Italiano :

Proiezione speciale per l’Ottobre Rosa

Laurène, 22 anni, lascia dietro di sé l’immagine di una sete di vita prorompente nonostante la malattia, oltre a decine di ore di video girati per condividere la sua storia. Nessuno ha mai visto i suoi filmati, ma le hanno promesso di farne un film.

Espanol : Promesse

Proyección especial para Octubre Rosa

Laurène, de 22 años, deja tras de sí la imagen de una sed de vida desbordante a pesar de su enfermedad, así como decenas de horas de vídeos que grabó para compartir su historia. Nadie ha visto nunca sus grabaciones, pero le han prometido hacer una película sobre ellas.

