Promis le ciel Cinéma Labor Dieulefit

Promis le ciel

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-15

2026-03-13

Marie, pasteure ivoirienne et ancienne journaliste, vit à Tunis. Elle héberge Naney, une jeune mère en quête d’un avenir meilleur, et Jolie, une étudiante déterminée qui porte les espoirs de sa famille restée au pays. Drame. Tout Public

Cinéma Labor 55 rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 41 57 cinelabor@gmail.com

English :

Marie, an Ivorian pastor and former journalist, lives in Tunis. She takes in Naney, a young mother in search of a better future, and Jolie, a determined student who carries the hopes of her family back home. Drama. All Audiences

