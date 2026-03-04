Promis le ciel, Les Colonnes, Blanquefort
Promis le ciel, Les Colonnes, Blanquefort samedi 14 mars 2026.
Promis le ciel Samedi 14 mars, 18h30 Les Colonnes Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-14T18:30:00+01:00 – 2026-03-14T20:02:00+01:00
Fin : 2026-03-14T18:30:00+01:00 – 2026-03-14T20:02:00+01:00
Les Colonnes 4, rue du Docteur Castéra, Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0560#showmovie?id=1UAWK »}]
Ciné au féminin – Marie, pasteure ivoirienne et ancienne journaliste, vit à Tunis. Elle héberge Naney, une jeune mère en quête d’un avenir meilleur, et Jolie, une étudiante déterminée qui porte les… Les Colonnes Promis le ciel