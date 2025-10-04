PROMIS LE CIEL Samedi 4 octobre Brides-les-Bains
PROMIS LE CIEL Samedi 4 octobre Brides-les-Bains samedi 4 octobre 2025.
PROMIS LE CIEL Samedi 4 octobre
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 14:30:00
fin : 2025-10-04 16:30:00
Date(s) :
2025-10-04
PROMIS LE CIEL
Valois du scénario Valois de l’actrice Valois de la mise en scène
De Erige Sehiri
Avec Aïssa Maïga, Deborah Lobe Naney, Estelle Kenza Dogbo, Foued Zaazaa, Mohamed Grayaâ et Touré Blamassi
.
Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com
English :
PROMIS LE CIEL
Valois du scénario Valois de l?actrice Valois de la mise en scène
By Erige Sehiri
With Aïssa Maïga, Deborah Lobe Naney, Estelle Kenza Dogbo, Foued Zaazaa, Mohamed Grayaâ and Touré Blamassi
German :
VERSPROCHEN DER HIMMEL
Valois des Drehbuchs Valois der Schauspielerin Valois der Regie
Von Erige Sehiri
Mit Aïssa Maïga, Deborah Lobe Naney, Estelle Kenza Dogbo, Foued Zaazaa, Mohamed Grayaâ und Touré Blamassi
Italiano :
PROMIS LE CIEL
Valois per la migliore sceneggiatura Valois per la migliore attrice Valois per la migliore regia
Di Erige Sehiri
Con Aïssa Maïga, Deborah Lobe Naney, Estelle Kenza Dogbo, Foued Zaazaa, Mohamed Grayaâ e Touré Blamassi
Espanol :
PROMIS LE CIEL
Valois al mejor guión Valois a la mejor actriz Valois al mejor director
Por Erige Sehiri
Protagonizada por Aïssa Maïga, Deborah Lobe Naney, Estelle Kenza Dogbo, Foued Zaazaa, Mohamed Grayaâ y Touré Blamassi
L’événement PROMIS LE CIEL Samedi 4 octobre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains