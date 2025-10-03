PROMIS LE CIEL Vendredi 3 octobre Brides-les-Bains

PROMIS LE CIEL Vendredi 3 octobre Brides-les-Bains vendredi 3 octobre 2025.

PROMIS LE CIEL Vendredi 3 octobre

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 17:30:00

fin : 2025-10-03 19:30:00

Date(s) :

2025-10-03

PROMIS LE CIEL

Valois du scénario Valois de l’actrice Valois de la mise en scène





De Erige Sehiri

Avec Aïssa Maïga, Deborah Lobe Naney, Estelle Kenza Dogbo, Foued Zaazaa, Mohamed Grayaâ et Touré Blamassi

.

Cinéma Le Doron Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 20 64 contact@brides-les-bains.com

English :

PROMIS LE CIEL

Valois du scénario Valois de l?actrice Valois de la mise en scène





By Erige Sehiri

With Aïssa Maïga, Deborah Lobe Naney, Estelle Kenza Dogbo, Foued Zaazaa, Mohamed Grayaâ and Touré Blamassi

German :

VERSPROCHEN DER HIMMEL

Valois des Drehbuchs Valois der Schauspielerin Valois der Regie





Von Erige Sehiri

Mit Aïssa Maïga, Deborah Lobe Naney, Estelle Kenza Dogbo, Foued Zaazaa, Mohamed Grayaâ und Touré Blamassi

Italiano :

PROMIS LE CIEL

Valois per la migliore sceneggiatura Valois per la migliore attrice Valois per la migliore regia





Di Erige Sehiri

Con Aïssa Maïga, Deborah Lobe Naney, Estelle Kenza Dogbo, Foued Zaazaa, Mohamed Grayaâ e Touré Blamassi

Espanol :

PROMIS LE CIEL

Valois al mejor guión Valois a la mejor actriz Valois al mejor director





Por Erige Sehiri

Protagonizada por Aïssa Maïga, Deborah Lobe Naney, Estelle Kenza Dogbo, Foued Zaazaa, Mohamed Grayaâ y Touré Blamassi

L’événement PROMIS LE CIEL Vendredi 3 octobre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains