Promotion mars Atelier floral Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains

Promotion mars Atelier floral

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 17:00:00

fin : 2026-03-13 19:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Promotion sur l’atelier floral au mois de mars !

Si vous êtes déjà venu et que vous venez avec une nouvelle personne, le tarif sera de 33€ pour vous et 25€ pour la nouvelle personne !

Sur inscription. .

Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Promotion mars Atelier floral

L’événement Promotion mars Atelier floral Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-19 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD