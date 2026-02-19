Promotion mars Atelier floral Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains
Promotion mars Atelier floral Place du 8 Mai 1945 Luxeuil-les-Bains vendredi 13 mars 2026.
Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains Haute-Saône
Début : 2026-03-13 17:00:00
fin : 2026-03-13 19:00:00
2026-03-13
Promotion sur l’atelier floral au mois de mars !
Si vous êtes déjà venu et que vous venez avec une nouvelle personne, le tarif sera de 33€ pour vous et 25€ pour la nouvelle personne !
Sur inscription. .
Place du 8 Mai 1945 Centre social et culturel Georges Taiclet Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 38 97
