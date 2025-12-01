Promouvoir la laïcité pour défendre les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+ Maison Internationale de Rennes – Auditorium Pierre Jaffry Rennes Lundi 1 décembre, 18h45 Gratuit sur inscription

ORGANISATEURS : Club de la Presse Bretagne, Laïcité 35

120 ans après l’adoption de la loi de 1905, les revendications en faveur des droits des femmes et personnes LGBTQIA+ offrent un éclairage contemporain au principe de laïcité sur lequel nombre de militants se sont appuyés pour mener leur combat en faveur de l’égalité des droits. Constitutionnalisation de l’IVG, droit à la contraception, mariage pour tous… en sont les exemples les plus connus. Alors que certains considèrent la laïcité comme un principe daté et dépassé, les enjeux liés au féminisme et aux identités sexuelles démontrent que la séparation entre les Églises et l’État reste un rempart efficace contre le sexisme, le patriarcat, l’homophobie et la transphobie. D’autant plus dans un contexte de promotion de lectures rigoristes de la religion et de replis nationalistes. Cette conférence débat aspire donc à mettre en débat l’actualité de la laïcité tout en éprouvant l’universalité des combats féministes et LGBTQIA+.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-01T18:45:00.000+01:00

Fin : 2025-12-01T20:00:00.000+01:00

associationlaicite35@gmail.com https://www.helloasso.com/associations/association-laicite35/evenements/promouvoir-la-laicite-pour-defendre-les-droits-des-femmes-et-des-personnes-lgbt

Maison Internationale de Rennes – Auditorium Pierre Jaffry 7 Quai Chateaubriand, Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine