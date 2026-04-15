Mancioux

PRONOMADE(S) AIMONS NOUS VIVANTS

PLACE DE LA MAIRIE Mancioux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 18:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Aimons-nous vivants, c’est une chanson (plutôt kitsch) des années 80 (vous l’avez ?). Du tube disco au mât chinois, il n’y a qu’un pas… que MMFF a franchi.

Le point de départ de cette création d’Arnaud Saury et Samuel Rodrigues est le désir de faire se rencontrer leurs disciplines. L’un est acteur, l’autre circassien ; l’un bavard, l’autre plutôt taiseux. Ensemble, ils tenteront l’entreprise un peu absurde de se retrouver sur un mât chinois de cinq mètres cinquante ! Malgré la peur de l’inconnu, malgré le risque, ce qu’ils nomment la perche andalouse sera l’agrès de leur conversation, leur terrain de jeu et d’exploration. Complètement perchés, il leur faudra s’accorder et s’entraider. Et ce duo parie que l’on peut faire une place à l’autre, sans pour autant perdre la sienne. Une rencontre au sommet entre un texte à l’humour renversant et des prouesses de haute voltige.

Gratuit, tous public à partir de 12 ans. Durée 55 minutes. .

PLACE DE LA MAIRIE Mancioux 31360 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Aimons-nous vivants is a (rather kitschy) song from the 80s (got it?). From disco hit to Chinese flagpole, there’s only one step? and MMFF has taken it.

L’événement PRONOMADE(S) AIMONS NOUS VIVANTS Mancioux a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE