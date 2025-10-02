PRONOMADE(S) BIEN PARADO LA MÉANDRE Montespan

PRONOMADE(S) BIEN PARADO LA MÉANDRE

PLACE DU BOUILLEUR DE CRU Montespan Haute-Garonne

Début : 2025-10-02 18:00:00

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Pronomade(s) Bien Parado La Méandre.

Tous publics à partir de 8 ans. Durée 40 min.

Dans les friches, les parkings ou les lisières, on croise parfois de drôles d’espèces. La Méandre est l’une d’elles. Bien Parado vous offre une occasion (à ne pas rater !) de bousculer certains de vos repères.

Dans ce spectacle de danse, l’interprète Jane Fournier et le musicien Cédric Froin transforment la Sévillane (danse traditionnelle espagnole) et l’électrisent au son des free parties. C’est dire s’ils osent le mélange (d’)étonnant mais très puissant !

Sans grand discours et uniquement par le corps, Bien Parado fait dialoguer les cultures, entre héritages et déconstruction, et questionne la quête de liberté, celle que l’on gagne par la lutte. Il émane de cette création une force magnétique irrésistible, comme une petite insurrection qui saura vous mettre debout.

Alors, venez, ça va bouger ! .

PLACE DU BOUILLEUR DE CRU Montespan 31260 Haute-Garonne Occitanie

English :

PRONOMADE(S) BIEN PARADO THE MEANDER

German :

PRONOMEN(E): BIEN PARADO DER MÄANDER

Italiano :

PRONOMADE(S) BIEN PARADO IL MEANDRO

Espanol :

PRONOMADE(S) BIEN PARADO EL MEANDRO

