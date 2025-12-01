PRONOMADE(S) JUSQU’AU BOUT DE LA NUIT LES ARTS OSEURS Encausse-les-Thermes

RUE DE LA FONTAINE Encausse-les-Thermes Haute-Garonne

19 décembre 2025 21:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

Pronomade(s) Jusqu'au bout de la nuit Les Arts Oseurs.

Tous publics à partir de 15 ans. Durée toute la nuit / Pour votre plus grand confort, toutes les informations pratiques vous seront communiquées par mail un peu avant la représentation.

Et si, en ce début d’hiver, pour clore la 26e saison, nous passions une nuit ensemble, dans les Thermes d’Encausse ?

C’est ce que nous proposent de vivre Les Arts Oseurs aller Jusqu’au bout de la nuit.

Rassemblons-nous autour d’histoires choisies et de cuisine…

Voici l’opportunité (la seule !) de voir l’intégralité des Veillées de la Soupe au Caillou. Les six créations autour de la lecture,

imaginées par des duos artistiques durant les jours précédents, seront en effet compilées dans une nuit unique en son genre.

Les Arts Oseurs invitent les récits au creux de vos oreilles. Confortablement installés dans une chaise longue,

un lit ou un hamac, vous serez invités à écouter, somnoler ou rêver au cœur d’une intimité littéraire mais aussi

à déguster quelques petites surprises culinaires spécialement conçues pour l’occasion.

Que vous soyez noctambules ou non, venez vivre cette traversée nocturne autour des livres, jusqu’au lever du jour… .

RUE DE LA FONTAINE Encausse-les-Thermes 31160 Haute-Garonne Occitanie

