PRONOMADE(S) LES PLANÈTES LA VILLE EN FEU Mazères-sur-Salat samedi 27 septembre 2025.

ANCIENNE USINE RIZLA +, DERRIÈRE L’USINEUSE Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Début : 2025-09-27 21:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Pronomade(s) Les Planètes La Ville en Feu.

Tous publics à partir de 12 ans. Durée 55 min.

Accompagnée par le collectif La Grosse Plateforme, La Ville en Feu rassemble des artistes pluridisciplinaires ayant suivi des formations en art dramatique, en chant et en danse dans les conservatoires municipaux de la ville de Paris et les écoles supérieures de danse et théâtre de France, Suisse et Belgique.

Le travail de La Ville en Feu c’est d’adapter collectivement des partitions symphoniques à la voix a capella et à la danse en espace public.

En 2024, nous avons accueilli leur première création Le Sacre (créé en 2018), la seconde étant consacrée à l’adaptation des Planètes de Gustav Holst. .

ANCIENNE USINE RIZLA +, DERRIÈRE L’USINEUSE Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie

English :

PRONOMADE(S) THE PLANETS THE CITY ON FIRE

German :

PRONOMEN(E): DIE PLANETEN DIE BRENNENDE STADT

Italiano :

PRONOMADE(S) I PIANETI LA CITTÀ IN FIAMME

Espanol :

PRONOMADE(S) LOS PLANETAS LA CIUDAD EN LLAMAS

