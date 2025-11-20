PRONOMADES THÉÂTRE CLANDESTIN ALBATROS Rue de la Tignerie Saint-Béat-Lez

PRONOMADES THÉÂTRE CLANDESTIN ALBATROS Rue de la Tignerie Saint-Béat-Lez jeudi 20 novembre 2025.

PRONOMADES THÉÂTRE CLANDESTIN ALBATROS

Rue de la Tignerie MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-20

La caravane du Théâtre Clandestin s’installe pour plusieurs représentations dans des espaces publics du Comminges et du Volvestre. Elle nous ouvre une fenêtre sur un texte contemporain Albatros.

Avec cette adaptation de la pièce de Fabrice Melquiot, la compagnie interroge ce qui fait de nous des humains. Vous serez installés dans une petite caravane, avec 15 autres personnes, à l’écoute de cette histoire étrange, où deux enfants (un peu cabossés par la vie) tentent de sauver le monde, dans une esthétique qui s’inspire de la magie du pop-up où les univers se déploient.

Dans ce conte aussi loufoque que merveilleux, Casper et Tite Pièce, au lieu d’aller à l’école, se retrouvent à un carrefour… Ces deux êtres, aussi flamboyants qu’en marge, oscillent entre rêve et réalité mais continuent d’espérer. Et vous ?

Jeudi 20 à 18h30

Vendredi 21 à 18h30

Samedi 22 à 10h, 11h, 15h, 16h.

Réservation en ligne obligatoire, tout public à partir de 8 ans, durée 35 minutes. .

Rue de la Tignerie MOULIN DES ARTS Saint-Béat-Lez 31440 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 95 50 accueil@pronomades.org

English :

The Théâtre Clandestin caravan sets up for several performances in public spaces in Comminges and Volvestre. It opens a window on a contemporary text: Albatros.

German :

Die Karawane des Théâtre Clandestin lässt sich für mehrere Aufführungen in öffentlichen Räumen des Comminges und Volvestre nieder. Sie öffnet uns ein Fenster zu einem zeitgenössischen Text: Albatros.

Italiano :

La carovana del Théâtre Clandestin si allestisce per diversi spettacoli in spazi pubblici di Comminges e Volvestre. Apre una finestra su un testo contemporaneo: Albatros.

Espanol :

La caravana del Théâtre Clandestin se instala para varias representaciones en espacios públicos de Comminges y Volvestre. Abre una ventana a un texto contemporáneo: Albatros.

L’événement PRONOMADES THÉÂTRE CLANDESTIN ALBATROS Saint-Béat-Lez a été mis à jour le 2025-08-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE