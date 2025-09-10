PRONOMADE(S) TSEF ZON(E) C’HOARI Touille

PRONOMADE(S) TSEF ZON(E) C’HOARI Touille mercredi 10 septembre 2025.

PRONOMADE(S) TSEF ZON(E) C’HOARI

DEVANT L’EGLISE Touille Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-10 19:00:00

fin : 2025-09-10

Date(s) :

2025-09-10

PRONOMADE(S) TSEF ZON(E) C’HOARI

Pronomade(s) Tsef Zon(e) C’hoari.

Tsef Zon(e) , c’est le verlan breton de fest-noz. Vous l’aviez ? La compagnie C’hoari (à prononcer roari ) investit Touille, Castillon de Larboust, Rieux Volvestre et Saint Elix Séglan pour quatre représentations… et quelques tourbillons !

Un vent breton se lève sur le Comminges. Sentez-vous ses effluves iodés ? Ce duo féminin puise son inspiration et enracine sa danse dans les codes traditionnels des fêtes bretonnes, qu’elles revisitent et qu’elles questionnent.

Elles sont en place. Dans un geste régulier et répété, elles se balancent et entrent dans la transe. D’abord accompagnées de musique baroque, à petits pas, un même souffle les emporte dans le mouvement.

De rondes en spirales, elles sont ensemble et à côté. Elles dialoguent, s’amusent, partagent, s’emmêlent et se démêlent dans un élan méticuleusement chorégraphié.

À bras-le-corps dansé, elles se saisissent d’un héritage commun, faisant battre une énergie communicative dans une ambiance de partage, festive et populaire ! .

DEVANT L’EGLISE Touille 31260 Haute-Garonne Occitanie

English :

PRONOMADE(S) TSEF ZON(E) C?HOARI

German :

PRONOMEN(E): TSEF ZON(E) C?HOARI

Italiano :

PRONOMI TSEF ZON(E) C?HOARI

Espanol :

PRONOMADE(S) TSEF ZON(E) C?HOARI

L’événement PRONOMADE(S) TSEF ZON(E) C’HOARI Touille a été mis à jour le 2025-08-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE