Informations pratiques

Ciadoux

PRONOMADES(S) FIEVRE

MAIRIE Ciadoux Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 19:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

En 1518, une étrange épidémie dansante frappe la ville de Strasbourg. Elle était irrépressible, dit-on, conduisant certaines personnes au bord de l’épuisement. La Cie .Bart (prononcez point Bart) s’empare de cet évènement pour vous communiquer sa …Fièvre.

Installé.es tout autour de la scène, vous assisterez à cette pièce vibrante et brûlante dans laquelle six artistes dansent au-delà des limites du corps, dans un mouvement un peu fou, qui ne s’arrête jamais.

L’excitation est contagieuse et elle dure…dans ce corps collectif où l’énergie se diffuse comme un virus. Car telle est la volonté de cette création chorégraphique transmettre le mouvement, qu’il soit au-dedans ou au-dehors, comme un cri qui sommeille en chacun de nous.

A partir de 8 ans

Durée 1h

Après tant d’efforts, un petit réconfort s’impose !

Retrouvez-vous après le spectacle pour déguster le menu du bistronomade(s). Sur réservation par téléphone ou sur le site Web .

MAIRIE Ciadoux 31350 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 95 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 1518, a strange dancing epidemic struck the city of Strasbourg. It was unstoppable, they say, driving some people to the brink of exhaustion. The Cie .Bart (pronounced “point Bart”) draws on this event to share its… Fever with you.

L’événement PRONOMADES(S) FIEVRE Ciadoux a été mis à jour le 2026-08-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE