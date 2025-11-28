PRONOSTIC VITAL LUTIN DE TRAVERS Nantes

PRONOSTIC VITAL LUTIN DE TRAVERS Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 21:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Duo né en 2020, Pronostic Vital joue un mélange de trap autotunée, de synthpunk et de techno dans l’atmosphère des soirées rennaises désargentées.Entre révolte et apéro à base de bière tiède, leur musique est sombre, dansante et apocalyptique. Après deux EP parus sur le label rennais Prix Libre Record, leur premier album « En Perdition » est sorti en décembre 2024.InstagramBandcampYoutube

LUTIN DE TRAVERS Nantes 44000