Propaganda | Exposition de Jenna Marvin Transfo Paris

Du 4 décembre 2025 au 7 février 2026, Transfo – Emmaüs Solidarité présente la première exposition personnelle en France de l’artiste Jenna Marvin, performeuse russe de 26 ans révélée par le film documentaire Queendom en 2023.

Sous le titre PROPAGANDA, cette exposition rassemble un ensemble de photographies, vidéos, sculptures et installations issues de la singulière démarche actionniste qu’elle a débutée en Russie.

Réfugiée en France depuis 3 ans, la frêle, insolente et puissante soldate Jenna Marvin tombe souvent en public mais se relève toujours « without great damages » de ses actes de révolte militante, sinon de survie flamboyante.

PROPAGANDA s’affirme comme une contre-offensive queer radicale en réponse à la domination cis-hétéro normée et l’oppression patriarcale contemporaines.

Cette exposition est associée à un programme de 3 performances inédites de Jenna Marvin dont la première aura lieu lors du vernissage le jeudi 4 décembre à 20h, ainsi qu’à une série d’événements culturels.

A propos de l’artiste :

Née en 1999 à Magadan en Russie, Jenna Marvin est performeuse, photographe et sculptrice vivant à Paris. Son travail s’inscrit dans la lignée des mouvements trash art et de l’actionnisme.

Après un début de carrière artistique en tant que danseuse et performeuse drag queen, son esthétique queer évolue entre l’univers de l’art et de la mode. Jenna Marvin est notamment l’héroïne du documentaire Queendom d’Agniia Galdanova (2023).

Visites :

Transfo propose des visites à la fois pédagogiques et sensibles de l’exposition. Développées avec une conférencière des Musées Nationaux, elles sont menées par des personnes accompagnées par Emmaüs Solidarité et des riverains bénévoles, volontaires pour accueillir et guider le public.

Du vendredi 05 décembre 2025 au samedi 07 février 2026 :

jeudi

de 14h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi

de 14h00 à 19h00

gratuit

Entrée libre et gratuite

Public enfants, jeunes et adultes.

début : 2025-12-05T15:00:00+01:00

fin : 2026-02-07T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-05T14:00:00+02:00_2025-12-05T19:00:00+02:00;2025-12-06T14:00:00+02:00_2025-12-06T19:00:00+02:00;2025-12-09T14:00:00+02:00_2025-12-09T19:00:00+02:00;2025-12-10T14:00:00+02:00_2025-12-10T19:00:00+02:00;2025-12-11T14:00:00+02:00_2025-12-11T21:00:00+02:00;2025-12-12T14:00:00+02:00_2025-12-12T19:00:00+02:00;2025-12-13T14:00:00+02:00_2025-12-13T19:00:00+02:00;2025-12-16T14:00:00+02:00_2025-12-16T19:00:00+02:00;2025-12-17T14:00:00+02:00_2025-12-17T19:00:00+02:00;2025-12-18T14:00:00+02:00_2025-12-18T21:00:00+02:00;2025-12-19T14:00:00+02:00_2025-12-19T19:00:00+02:00;2025-12-20T14:00:00+02:00_2025-12-20T19:00:00+02:00;2025-12-23T14:00:00+02:00_2025-12-23T19:00:00+02:00;2025-12-24T14:00:00+02:00_2025-12-24T19:00:00+02:00;2025-12-25T14:00:00+02:00_2025-12-25T21:00:00+02:00;2025-12-26T14:00:00+02:00_2025-12-26T19:00:00+02:00;2025-12-27T14:00:00+02:00_2025-12-27T19:00:00+02:00;2025-12-30T14:00:00+02:00_2025-12-30T19:00:00+02:00;2025-12-31T14:00:00+02:00_2025-12-31T19:00:00+02:00;2026-01-01T14:00:00+02:00_2026-01-01T21:00:00+02:00;2026-01-02T14:00:00+02:00_2026-01-02T19:00:00+02:00;2026-01-03T14:00:00+02:00_2026-01-03T19:00:00+02:00;2026-01-06T14:00:00+02:00_2026-01-06T19:00:00+02:00;2026-01-07T14:00:00+02:00_2026-01-07T19:00:00+02:00;2026-01-08T14:00:00+02:00_2026-01-08T21:00:00+02:00;2026-01-09T14:00:00+02:00_2026-01-09T19:00:00+02:00;2026-01-10T14:00:00+02:00_2026-01-10T19:00:00+02:00;2026-01-13T14:00:00+02:00_2026-01-13T19:00:00+02:00;2026-01-14T14:00:00+02:00_2026-01-14T19:00:00+02:00;2026-01-15T14:00:00+02:00_2026-01-15T21:00:00+02:00;2026-01-16T14:00:00+02:00_2026-01-16T19:00:00+02:00;2026-01-17T14:00:00+02:00_2026-01-17T19:00:00+02:00;2026-01-20T14:00:00+02:00_2026-01-20T19:00:00+02:00;2026-01-21T14:00:00+02:00_2026-01-21T19:00:00+02:00;2026-01-22T14:00:00+02:00_2026-01-22T21:00:00+02:00;2026-01-23T14:00:00+02:00_2026-01-23T19:00:00+02:00;2026-01-24T14:00:00+02:00_2026-01-24T19:00:00+02:00;2026-01-27T14:00:00+02:00_2026-01-27T19:00:00+02:00;2026-01-28T14:00:00+02:00_2026-01-28T19:00:00+02:00;2026-01-29T14:00:00+02:00_2026-01-29T21:00:00+02:00;2026-01-30T14:00:00+02:00_2026-01-30T19:00:00+02:00;2026-01-31T14:00:00+02:00_2026-01-31T19:00:00+02:00;2026-02-03T14:00:00+02:00_2026-02-03T19:00:00+02:00;2026-02-04T14:00:00+02:00_2026-02-04T19:00:00+02:00;2026-02-05T14:00:00+02:00_2026-02-05T21:00:00+02:00;2026-02-06T14:00:00+02:00_2026-02-06T19:00:00+02:00;2026-02-07T14:00:00+02:00_2026-02-07T19:00:00+02:00

Transfo 36 rue Jacques Louvel-Tessier 75010 Paris

Métro -> 11 : Goncourt (Paris) (166m)

Bus -> 204675 : Goncourt (Paris) (166m)

Vélib -> Buisson Saint-Louis – Saint-Maur (69.71m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo