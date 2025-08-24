Propager Proust! Sèvremont
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-08-24 21:00:00
fin : 2025-08-24
Spectacle Propager Proust!
Spectacle d’humour.
Tout public .
Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 85 08 67 67
L’événement Propager Proust! Sèvremont a été mis à jour le 2025-08-05 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges