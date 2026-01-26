Propos de jardinier À la découverte de la faune du jardin Les Jardins Suspendus Le Havre

Propos de jardinier À la découverte de la faune du jardin

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre Seine-Maritime

Lors de cet atelier, vous partirez à la découverte des insectes, oiseaux, hérissons et autres animaux discrets qu’ils soient alliés ou prédateurs du jardin. Grâce à des loupes d’observation qui vous seront fournies, vous apprendrez à identifier les espèces afin d’être sensibilisés à l’importance de la biodiversité locale. Un moment ludique et éducatif, idéal pour petits et grands.

Durée 2h.

Rendez-vous à l’entrée des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .

