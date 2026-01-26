Propos de jardinier Le monde des cactus et des plantes grasses Les Jardins Suspendus Le Havre

Propos de jardinier Le monde des cactus et des plantes grasses

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:00:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Cet atelier invite à découvrir l’univers fascinant des cactées et des succulentes, ces plantes résistantes et décoratives. Un jardinier botaniste vous confiera toutes les informations pour choisir, cultiver puis entretenir au quotidien vos (futurs) cactus et plantes grasses. Des conseils pratiques vous seront donnés pour leur arrosage, leur exposition et leur multiplication. Une belle occasion de s’initier à ces plantes faciles à vivre et au charme unique.

Durée 2h.

Rendez-vous à l’entrée des serres.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 jusqu’au jour précédent l’atelier du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr .

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 04 33 jardinssuspendus@lehavre.fr



